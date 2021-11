Mobilkran lossede 1.800 ton rapsfrø og løftede dermed sin første opgave

Onsdag 10. november 2021 kl: 10:14

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Operationen forløb uden vanskeligheder. Aarhus Havn fortæller, at der var kun behov for mindre justeringer undervejs. Dermed fik to af havnens kranførere vist, hvad de har trænet i gennem længere tid.Mobilkranen var under sin første opgave udstyret med en 16 kubikmeter grab, men den kan anvendes med en lang række af forskelligt tilbehør og kan derfor bruges til mange forskellige godstyper. Desuden har den en højde og et udlæg, så den også kan betjene de allerstørste bulkskibe, der anløber Aarhus havn.Mobilkranen er primært indkøbt til at operere på Omniterminalen p Aarhus Havn, hvor den vil køre 100 procent på el fra terminalens el-net. Kranen kan også flyttes til andre terminaler - eksempelvis Multiterminalen - hvor den vil være forsynet med to såkaldte power-packs, der leverer strømmen.Selv om mobilkranen er en kæmpe, er den særdeles mobil og fleksibel, idet den er udrustet med en mobilundervogn, hvilket vil sige, at alle hjulbogier kan drejes, så kranen selv med sit meget store grundareal på 216 kvadratmeter nemt kan flyttes.Desuden kan den dreje meget skarpt med en lille drejeradius og dermed foretage krabbekørsel i op til 50 grader.