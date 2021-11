Trælastvirksomhed i Lyngby tager tre nye kranbiler i brug

Tirsdag 9. november 2021 kl: 10:57

Af: Redaktionen De fire-akslede er to Volvo FM460 8x2 opbygget med hver en HMF 5020K6-kran med Fly-jib og frontstøtteben. Den tre-akslede er en Volvo FM380, der er opbygget med HMF 2820K6-kran.





Ud over kran opbygningen er de opbygget med fast tømmerlad med pneumatisk udskudskofanger af Bilstrup Karosseri & Ravnstrup Vognsmedie A/S i Stoholm ved Viborg.





De to fire-akslede Volvo FM460 8x2 er udstyret med 460 hk motorer og 12 trins I-Shift gearkasser, dagførerhuse, luftaffjedring på alle aksler, el-hydraulisk styret løbeaksler og Volvo Dynamisk Styring. Den tre-akslede Volvo FM3806x2 er udstyret med en 380 hk motor og samme udstyr som de fire-akslede.





Lastbilerne er leveret med en Volvo Guld-servicekontrakt, der blandt andet indeholder forebyggende vedligeholdelse, serviceplan samt reparationer af drivline, el-komponenter og sliddele.





Bilerne er leveret af Claus Hofman fra Volvo Truck Center i Taastrup.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.