Køreplan skal give kortere rejsetider

Torsdag 4. november 2021 kl: 23:00

Af: Redaktionen De nye signaler og elektrificeringen af jernbanen mellem Næstved og Ringsted gør det blandt andet muligt at køre direkte tog fra Kystbanen mod Roskilde og Næstved samt tog direkte fra Slagelse til Københavns Lufthavn uden om Københavns Hovedbanegård.Samtidig betyder afkoblingen af trafikken på Kystbanen og over Øresund, at der ikke længere vil være direkte tog fra Kystbanen til Københavns Lufthavn.