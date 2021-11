DSB har et overskud på 782 millioner kroner efter årets første ni måneder

Torsdag 4. november 2021 kl: 20:29

Af: Redaktionen Passageromsætningen hos DSB har frem til 14. august været negativt påvirket af COVID-19 og myndighedernes restriktioner og anbefalinger. Passageromsætningen i årets første ni måneder har ligget på niveau med samme periode sidste år, men 33 procent under 2019.Antal rejser er steget henover 2021 og lå i september på 85 procent i forhold til 2019. Landsdelstrafikken har haft den mest positive udvikling og lå i september på 96 procent i forhold til 2019.DSB har indgået en tillægskontrakt med Transportministeriet, der kompenserer DSB for tabt passageromsætning i 2021 i forhold til 2019. Tillægskontrakten har medført ekstra trafikkontraktindtægter frem til 14. august, hvorefter alle COVID-19 restriktioner i forbindelse med rejser med DSB er ophævet. Kontrakten mangler endelig godkendelse af Folketingets Finansudvalg.I resultatet indgår engangsindtægter fra ejendomssalg på 294 millioner kroner - væsentligst som følge af salg af byggeretter ved indgåelse af joint venture-aftale om udvikling af Postbyen i København.For tredie kvartal udgjorde resultat før skat et overskud på 265 millioner kroner.





