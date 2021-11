Elektrisk lastbil med kran skal levere byggematerialer til kunder i København

Torsdag 4. november 2021 kl: 11:48

Fakta om elektrisk lastbil:

DAF CF Electric med tre aksler og en totalvægt 28 ton

Monteret med hydraulisk og eldrevet 20 tonmeter Palfinger-kran

Motor på 210 kW (280 hk) og med et drejningsmoment på 2.100 Nm.

Batteri på 350 kWh, der giver en rækkevidde op til 220 kilometer

Fuld opladning på 6-7 timer

Om Stark:

Stark er Danmarks største forhandler og distributør af byggematerialer med 82 forretninger i Danmark og Grønland

Stark tilbyder en lang række services til både entreprenører og professionelle håndværkere

Virksomheden beskæftiger ca. 2.500 medarbejdere og er en del af Stark Group, der er en førende leverandør af byggematerialer, service og rådgivning i Nordeuropa.

Af: Redaktionen - Byggeriet står for en meget stor miljøbelastning. Det ønsker vi at gøre noget ved i Stark, og ikke mindst inden for transport og distribution er det muligt at lave markante miljøforbedringer, siger Jan Breinholt, der er logistikdirektør hos Stark.Han forklarer, at Stark som Danmarks største leverandør af byggematerialer har over 200 lastbiler i drift i sin logistik.- Hver gang vi kan skifte fra diesel til elektriske lastbiler, reducerer vi både CO2-udslippet og forbedrer luftkvaliteten, siger han.I første omgang skal den elektriske lastbil køre i København. Her imødekommer den også stigende miljøkrav fra store bygherrer som eksempelvis Københavns Kommune, der vil gøre deres byggepladser frie for emissioner.- Elektriske lastbiler giver særligt god mening i en by som København, hvor batterierne har strøm nok til en hel dags kørsel, og hvor rigtigt mange mennesker får glæde af støjsvag og emissionsfri kørsel, påpeger Jan Breinholt.De batteri-elektriske lastbiler, der er på markedet i øjeblikket, er bedst til nærdistribution. Uden for byerne, hvor der skal køres længere distancer, er elektriske lastbiler udfordret af batterikapaciteten, der typisk rækker til 200 km kørsel.- Mens de elektriske personbiler er langt fremme, er udviklingen af elektriske lastbiler kun lige begyndt. Og det giver nogle udfordringer. Rækkevidden er behersket, og øger man den ved at gøre de tunge batterier endnu større, kan lastbilen ikke laste så mange kilo. Og det er et problem for os, der kører med tunge byggematerialer, siger Brian Patzlaff, der er logistikchef hos Stark.Andre udfordringer har været tilstrækkelig strømforsyning til opladning af batterierne og noget helt simpelt som at finde plads til opbevaring af surringsgrej under ladet, hvor der nu er batterier.- Fordi vi er først, er der tale om et pilotprojekt, hvor vi har arbejdet sammen med nogle dygtige leverandører om at få det hele til at spille perfekt sammen inklusive en eldrevet 20 tonmeter kran. Det er faktisk gået over al forventning, og vi har fået nogle værdifulde erfaringer, som vi kan bruge, når vi skal have endnu flere elektriske lastbiler, siger Brian Patzlaff.Stark vil gerne sætte endnu mere strøm til distributionen og konstaterer, at lastbilproducenterne gerne tager imod ordrer. Men teknologien er stadig så ny, at der typisk er 12-18 måneders leveringstid på elektriske lastbiler.- Sådan er det at være pionerer, og det tager vi med. Nu er vi i gang, og vi er allerede i dialog med flere producenter om forskellige typer af elektriske lastbiler. Vi skal have flere, for der er så mange fordele ved elektriske lastbiler. Først og fremmest for miljøet, men også for chaufføren, der får et rent arbejdsmiljø uden støj, røg og vibrationer fra en dieselmotor, siger logistikdirektør Jan Breinholt og fortsætter:- Og så glæder vi os selvfølgelig til at vise kunderne, at de nu kan få emissionsfri levering til byggepladsen. Vi er ikke i tvivl om, at det kan give dem en konkurrencefordel og i nogle tilfælde være medvirkende til, at de vinder udbud på byggeprojekter.