Bornholmsk transportvirksomhed bliver prist for sit initiativ

Onsdag 3. november 2021 kl: 13:08

Fakta om FDE Fondens Initiativpris:

FDE Fondens Initiativpris uddeles én gang årligt, og prisen består af et legat på 50.000 kroner, et diplom og en statuette

Prisen kan gives til virksomheder, organisationer, uddannelses-/forskningsinstitutioner eller enkeltpersoner, der har taget/vist ét særligt initiativ, der kan være med til at understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik og styrke erhvervets konkurrenceevne

FDE Fonden blev etableret 1. november 2009 og er stiftet af transportorganisationen ITD

Af: Redaktionen FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen sagde i forbindelse med overrækkelsen, at FDE Fonden gerne vil fremhæve og hædre gode og fremadrettede initiativer, der kan inspirere transportbranchens virksomheder.- BHS Logistics har i alle årene været dybt respekteret i transport- og logistikbranchen og løbende været innovative og udviklet nye specialer. Herunder er I ikke mindst blevet kendt som en af Danmarks førende pharma-transportører. Vi kan alle huske, da de første vaccinedoser mod Covid-19 ankom til Danmark i slutningen af december sidste år, og at det var BHS Logistics, der stod for distributionen fra Statens Serum Institut til de danske regioner. I har siden på en professionel måde distribueret millioner af vaccinedoser ud til danskerne, hvilket fortjent har givet jer megen positiv omtale og anerkendelse, sagde formand Jens Iwer Petersen, der roste BHS Logistics A/S for den kontinuerlige udvikling af virksomheden.- I tilbyder alle transportformer og kan via deltagelse i diverse nationale og internationale netværk tilbyde jeres kunder en optimal service. Kvaliteten sikres via diverse relevante certificeringer. Ledelsesmæssigt har I også udviklet jer løbende over årene ved at styrke bestyrelsesarbejdet med kvalificerede eksterne medlemmer, der kan være med til at give virksomheden de rette impulser og god sparring med henblik på en fortsat positiv udvikling. Og vi kan konstatere, at den gode udvikling både økonomisk og vækstmæssig fortsætter med en større investering i et nyt stort logistikcenter ved Køge. Så der er endnu engang sat gang i vækstmotoren i BHS Logistics A/S. Og så er det dejligt at konstatere, at der siden 1946 er gennemført nogle vellykkede generationsskifter, så der fortsat står en Studsgaard i spidsen for virksomheden, sagde formand Jens Iwer Petersen videre.