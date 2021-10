Vandtransporten sluttede natten til onsdag

Onsdag 27. oktober 2021 kl: 09:40

Af: Jesper Christensen Hvis man fulgte lidt med i uheldet og indsatsen med at bjærge vogntoget, må man konstatere, at Benny Nielsen tog uheldet med et smil. Men hvad andet kan man gøre i sådan en situation, hvor der ikke kom nogen mennesker til skade, men hvor man "blot" havde et syv-akslet vogntog holdende på bunden af Limfjorden ud for Hvalpsund.









I løbet af tirsdagen blev der lagt planer for, hvordan man kunne få vogntoget op på land igen - og få færgedriften igang. Det sidste er sket med en anden færge, så man atter kan tage den korte vej mellem Vesthimmerland og Salling frem for at skulle køre ned om Skive.









Det første - med at bjærge lastbil, påhængsvogn og de to fylde containere - skete ved hjælp af bjærgningskøretøjer og i sidste ende med en stor mobilkran.









Forvogn og påhængsvogn blev i første omgang lettet for de fyldte containere. Det skete, mens de stadig var i vandet, for at være sikker på, at kajen i Hvalpsund kunne holde til vægten af mobilkranen, når den løftede lastbil, påhængsvogn og containere på land. Ud over deres last af brændbart affald, var de også fyldt med vand.









I forbindelse med bjærgningen blev lastbil og påhængsvogn trukket ind i havnen, hvor dykkere fik fastgjort kraftige kæder i lastvogn, påhængsvogn og containere, så de enkeltvis kunne løftes op af vandet.









Vogntoget kørte af færgen torsdag morgen, da færgen var på vej ind i færgelejet i Hvalpsund. Chaufføren havde glemt at trække håndbremsen, og da færgen sænkede farten, kunne lastvognstoget frit trille ud over rampen, mens chauffør, besætning og andre på færgen blot kunne se på.















Interesserede kan se billeder fra bjærgningen på tv2 Nord og på nordjyske.dk

