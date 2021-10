Knap én million passagerer tog mod tilbuddet og sejlede gratis med færger

Mandag 25. oktober 2021 kl: 10:27

Af: Redaktionen - Det er virkelig positivt, at vi for andet år i træk kan skabe så attraktive muligheder for vores færgetrafik, at tusindvis af passagerer vælger at bruge deres fridage, weekender og ferier på at gå ombord på en af vores mange færger og udforske vores øer. Det giver rige oplevelser for den enkelte, det giver et boost til vores kollektive trafik, og det skaber forhåbentlig også incitament til at sejle med færgerne uden for sommersæsonen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).53 indenrigsfærger og overfarten Rønne-Ystad var i år tilmeldt ordningen om gratis færgerejser for gående, cykler og som noget nyt også biler med handikapparkeringskort. Ud over de 953.866 passagerer er der registreret 129.370 cykler, som er kommet gratis med ombord, og 25.292 biler med handikapparkeringskort er ligeledes kommet gratis med.Det har været op til den enkelte færgeoperatør at beslutte, hvornår i perioden de gratis færgerejser skulle udbydes. Kravet var dog, at tilbuddet som minimum skulle gælde i 30 hele dage.- For andet år i træk har de gratis færger fået danskerne ud i alle egne af vores skønne land. Tusindvis har på den måde oplevet og udforsket de danske øer, mens der har været gang i kasseapparatet hos den lokale cafe, butik og hotel. Med vores sommer- og erhvervspakke har vi kort sagt givet danskerne nogle dejlige ferieminder og samtidig understøttet erhvervslivet ude på øerne, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).





Interesserede kan se en opgørelse over antal passagerer og cykler med på de gratis færger her:

