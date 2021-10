Transportvirksomhed har fået 10 ud af 25 medbringertrucks

Fredag 22. oktober 2021 kl: 12:03

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Der er tale om 10 ens Moffett M5 25.3P NX-medbringertrucks, der betegnes som terrænkørende, og som kan læsses bag på en lastbil på under ét minut. Moffett M5 25.3P NX-medbringertrucks er til mellem- og tunge opgaver med et effektivt effekt/vægt-forhold. De har en løfteevne op til 2.500 kg og kan køre i ujævnt terræn og under trange pladsforhold.De har en en udskydelig mast med saks, hvor duplex-masten har en løftehøjde på 3.660 mm. De har træk på alle hjul og lift-assistent, der giver en ekstra sikkerhed for, at trucken ikke tipper med gaflerne kørt ud ved tung last.