Dobbeltsenge for 1,2 millioner kroner er blevet stjålet fra lager

Fredag 22. oktober 2021 kl: 11:53

Af: Redaktionen Syd- og Sønderjyllands Politi fik anmeldelsen af indbruddet onsdag eftermiddag. Indbruddet er sket mellem torsdag 14. oktober og onsdag 20. oktober. De ni stjålne dobbeltsenge fylder en del, så tyvene har formentlig brugt en større varebil eller lastbil under indbruddet.Syd- og Sønderjyllands Politi har flere spor at gå efter, men vil meget gerne have henvendelser fra alle, der kan hjælpe med opklaringen. Især, hvis man bliver tilbudt en Hästens-seng eller har oplysninger om indbruddet eller gerningsmændene.Politiet kan kontaktes på telefon 114.