Vejle har fået sin første el-taxi

Torsdag 21. oktober 2021 kl: 10:45

Et par fordele ved el-taxi'er:

En el-taxi er ikke kun en mere behagelig arbejdsplads for føreren og et populært valg hos kunderne. El-taxier er også en fordel for miljøet. Det Økologiske Råd har tidligere fremført, at en taxi kører omkring otte gange så meget som en personbil og at en el-taxi derfor kan spare både klimaet og luftforureningen i byerne for op til otte gange så meget udledning som en privat personbil

Taxiselskabet Dantaxi som Qasem Hassan Odis kører for, har cirka 200 el-taxier fordelt over hele landet, hvor Vejle nu er på Danmarkskortet med sin første af slagsen

her: Interesserede kan læse mere om Vejle's første el-taxi i det næste nummer af Magasinet Bus, som du kan få via e-mail via dette link - klik

Af: Redaktionen Taxivognmand Qasem Hassan Odis regner med, at flere af hans kollegaer vil følge hans eksempel. Indtil videre har han det dog fint med, at hans el-taxi er Vejles eneste af slagsen:- I dagligdagen oplever jeg stor nysgerrighed fra mine kollegaer. De vil høre om mine erfaringer. Hvor mange kilometer jeg i praksis kan køre på en opladning, hvor jeg oplader, og hvor lang tid det tager, siger Qasem Hassan Odis og fortsætter:- Jeg fornemmer, at flere taxivognmænd går med seriøse tanker om at skifte til el, men lige vil se tiden lidt an. Personligt har jeg det fint med at være den første, og jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg. Det er behageligt at køre i en el-bil, og foruden lavere driftsomkostninger giver jeg mit bidrag til at nedbringe CO2-udslippet i byen. Sidst men ikke mindst er kunderne glade for at køre i el-taxi. Jeg har kun fået positive tilkendegivelser.









