Postbiler på klippeø bliver elektriske

Torsdag 14. oktober 2021 kl: 22:07

Af: Redaktionen - Jeg er rigtig glad for, at vi nu får udskiftet vores aldrende vognpark på Bornholm, og at det tilmed bliver med nye elbiler, der er gode for både klima og arbejdsmiljø, siger Michael Frølich, der er vicedirektør for Mail & Last Mile i PostNord.De 16 elbiler skal køre med pakker og breve på hele Bornholm og suppleres af to eksisterende cykelruter i Rønne. Bilerne forventes i drift til 15. november, og imens er arbejdet med opsætning af ladestandere i fuld gang.I 2011 testede man også elbiler til omdeling af post på Bornholm i et pilotprojekt. Men dengang var rækkevidden på bilerne ikke god nok, da de ikke kunne holde strøm til at dække ruterne på øen, og man måtte skifte til dieseldrevne biler. Siden har teknikken og el-bilernes rækkevidde udviklet sig med stormskridt, og de batteridrevne biler vil fremover fylde mere og mere i PostNords flåde af pakkebiler.- Elbilerne er en del af vores strategi om at gøre PostNord fossilfri inden 2030, og vi er rigtig stolte over at være en del af den vigtige grønne omstilling, som nu accelererer yderligere på Bornholm, siger Michael Frølich.Endvidere har PostNord to dieseldrevne liftbiler, der til- og afposter butikkerne på Bornholm. Dem findes der endnu ikke brugbare eldrevne alternativer til på markedet, så de forbliver en del af PostNords set-up på øen indtil videre.De nye elbiler er af typerne Mercedes-Benz eVito og eSprinter, hvis rækkevidde passer til de ruter, PostNord kører på Bornholm.