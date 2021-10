POLITISK FORSLAG:: En biodiversitetsfond med 25 millioner kroner skal hjælpe dyre- og planteliv på havnearealer

En biodiversitetsfond med 25 millioner kroner skal hjælpe dyre- og planteliv på havnearealer

POLITISK FORSLAG:

Torsdag 14. oktober 2021 kl: 10:19

Pia Olsen Dyhr besøgte Aarhus Havn onsdag eftermiddag.

Af: Jesper Christensen SF formand Pia Olsen Dyhr besøgte på en tur til Jylland Aarhus Havn onsdag eftermiddag, hvor hun fik mere at vide om havnens grønne profil og offensive handlinger for at sikre biodiversitet på havnens mange arealer.Hos brancheorganisationen Danske Havne var man glade for, at SF-formanden besøgte landets største havn - og galde for forslaget om at etablere en pulje, der kan bruges til at øge biodiversitet i havnene.- Det er dejligt, at Pia Olsen Dyhr har øje for de danske havne, og vi er glade for, at hun kommer med et helt nyt og konkret forslag til en pulje, hvor man kan søge en tredjedel af sine udgifter. Vi kan gode lide modellen med samfinansiering, så virksomheden også selv skal have penge op af lommen. Det er spot on og lige præcis sådan et initiativ, der kan få flere til at bidrage aktivt til biodiversitet, siger direktør i Danske Havne, Tine Kirt.Pia Olsen Dyhrs så under besøget på Aarhus Havn de arealer, der er udlagt til projekter, der har fokus på bier, blomster og nektar.Havnen har også fremmet ynglepladser til fisk langs den nye, lange Østhavnsvej, som der leder ud til Molslinjens færger.