Rederi flytter indlevering af mindre laster fra Aalborg til Aarhus

Onsdag 13. oktober 2021 kl: 13:52

Af: Redaktionen Den første afgang fra havnen i Aarhus med med køle- og frysestykgods vil ske med containerskibet »Tukuma« fredag 29. oktober, hvor det sejler mod Nuuk via Thorshavn og Reykjavik.Skiftet fra Aalborg til Aarhus sker, fordi Royal Arctic Line med det nye set-up kan reducere transporttiden for kølevarer med to dage, hvilket betyder, at der kommer friskere fødevarer til både Island, Færøerne og Grønland.Royal Arctic Line har indledt et samarbejde med Frode Laursen's afdeling i A/S i Hørning og Agri-Norcold A/S' afdeling i Tilst, som betyder, at godset fremover skal afleveres hos de to virksomheder, som vil sørge for at få det afskibet fra Aarhus.I 2019 underskrev Royal Arctic Line og Aarhus Havn en samarbejdsaftale, med det formål at gøre det lettere for det grønlandske samfund at handle med resten af verden. Det seneste tiltag i det samarbejde er således indlevering af køle- og frysestykgods i Aarhus.





TA-Logistics A/S, der er ejer af Frode Laursen-koncernen, er hovedaktionær i Agri-Norcold A/S med en ejerandel på 57 procent. Den anden del ejer slagterikoncernen Danish Crown A/S.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.