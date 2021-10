Busrute mellem Aarhus og Randers får flere lynbus-afgange og mere køretid

Onsdag 13. oktober 2021 kl: 13:23

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Midttrafik peger på, at forsinkelserne blandt andet skyldes en væsentlig forøgelse af biltrafikken på vejene mellem Randers og Aarhus. Trafikselskabet har på baggrund af en analyse af bussernes køretider og en række klager fra utilfredse pendlere besluttet at ændre køreplanerne fra 28. november 2021.Med de nye køreplaner får busserne mere køretid på de almindelige afgange om morgenen og eftermiddagen. Samtidig bliver der indsat 18 nye lynbus-afgange på hverdage, så antallet af lynbus-afgange stiger fra 15 til 33 i myldretiden.I køreplanen fra Aarhus til Randers bliver der fra 25. oktober til 26. november indsat en ekstra morgenafgang, som skal sikre, at eleverne til Favrskov Gymnasium og Paderup Gymnasium kan møde til tiden.- Pendlernes frustration er berettiget. Vi tilpasser nu køreplanerne, så busserne får køretider, der svarer til mængden af biltrafik på ruten. Desværre kan vi ikke ændre køreplanerne hurtigere end til november. Det er en længere proces, som især er påvirket af, at ændringer i chaufførernes vagtplaner ifølge overenskomsten skal varsles i god tid. Pendlerne burde dog allerede fra 25. oktober opleve færre forsinkelser, fordi vi indsætter ekstra busser på ruten, siger Henrik Vestergaard, der er planchef hos Midttrafik.Midttrafik indsætter fra 25. oktober også ekstra busser på ruten. De ekstra busser skal modvirke, at forsinkelser på nogle afgange spreder sig til de efterfølgende afgange, og dermed påvirker driften resten af dagen.De nye køreplaner kan ses nu på midttrafik.dk, hvor der også vil være mere info om ændringerne på rute 118.