Lastbiler blev brugt af menneskesmugler-netværk

Onsdag 6. oktober 2021 kl: 16:00

Af: Jesper Christensen Europol oplyser, at smuglerne fik de illegale migranter skubbet sammen i bagenden af parkerede lastbiler og trailere, mens chaufførerne holdt deres hvilUnder aktionen, der fandt sted 5. oktober, blev 19 adresser undersøgt - 14 i Timisoara, 4 i Timiş-området og 1 i Bucharest.Ud af 27 personer, som politiet identificerede, blev 21 anholdt - 16 afghanere, 1 iraner og 4 rumænere. Politiet sikrede sig kontanter, 83 mobiltelefoner, andet elektronisk udstyr og 10 glas med morfin-doser.Politiet i Tyskland og Rumænien mener, at menneskesmuglernetværket har opereret i de rumænske områder Timiş og Arad siden 2020 og har smuglet omkring 200 mennesker fra Rumænien til andre lande som eksempelvis Tyskland og Frankrig.Den illegale transport var knyttet til transit-punkter, hvor de illegale migranter blev stuvet ind i bagenden af lastbiler, som holdt parkeret. De betalte mellem 1.000 og 2.000 euro for den risikable og kolde tur i lastbilerne, hvor de skulle dele pladsen med gods og paller på bilerne.Ifølge politiets undersøgelser var lastbilchaufførerne ikke klar over, at de ud over gods også havde mennesker på ladet.Når lastbilerne kom til eksempelvis Tyskland, og chaufføren holdt pause eller skulle læsse af, steg de illegale passager af.