- Ny pulje til grøn omstilling af færger er åbnet for ansøgninger

Mandag 4. oktober 2021 kl: 17:00

Tilskuddet er på 25 procent af de støtteberettigede omkostninger. Det er både muligt at søge om tilskud til projekter, der er på et tidligt stadie, projekter fra eventuelle tilbudsgivere, der agter at byde på udbud af danske indenrigsfærgeruter, samt mere modne projekter, hvor ansøgeren er klar til at indgå aftale om anskaffelse eller retrofit umiddelbart efter et eventuelt tilsagn er givet.Transportministeriet har derudover afsat en pulje på 2 millioner kroner i 2021 til rådgivning og information om grøn omstilling af indenrigsfærger.Interesserede kan læse mereAnsøgningen skal være modtaget af Trafikstyrelsen senest den 15. november 2021, og der kan søges om tilskud til anskaffelse af nye færger eller til retrofit af eksisterende færger.Interesserede kan læse mereDer er endvidere afsat yderligere 50 millioner kroner til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger i 2022. Bekendtgørelse herom følger senere.