Overskudsjord skal bruges som grundlag for havneudvidelse ved Limfjorden

Fredag 1. oktober 2021 kl: 16:58

Af: Redaktionen

I 2019 tog havnen fat på en udvidelse af havnens erhvervspark på 140.000 kvadratmeter. I denne måned blev det så bekendtgjort, at havnens transportcenter skal udvides med 150.000 kvadratmeter over de næste tre år. For at understøtte infrastrukturen og den hastige udvikling i området, er Port of Aalborg gået i gang med at forberede anlæggelsen af et "nyttiggørelsesdepot" med en kapacitet til at modtage 1,2 millioner ton overskudsjord fra særligt byggepladser i og omkring Aalborg. 1, 2 millioner ton svarer til omkring 32.000 lastbiltransporter med syv-akslede vogntog med en nyttelast på omkring 37 ton.









Depotet etableres ved at indramme et areal i fjorden og efterfølgende opfylde det med overskudsjord. Dermed får Port of Aalborg yderligere kvadratmeter landjord at boltre sig på.









- Der har længe manglet kapacitet i og omkring Aalborg, som kan absorbere overskudjorden fra de mange byudviklingsprojekter i byen. Det har tvunget flere entreprenører og byggevirksomheder til at køre relativt langt for at finde et sted at deponere, hvilket ikke er optimalt, hverken økonomisk eller bæredygtigt, siger salgschef i Port of Aalborg, Kjartan Ross.









Han fremhæver, at Aalborg Havn gennem en længere årrække har mærket en markant stigning i interessen for at etablere virksomhed i havnens erhvervspark, hvor der både er attraktiv logistik, mulighed for at samarbejde med andre virksomheder samt plads til at udvikle sig.









- Derfor er det vigtigt, at vi også fremadrettet sikrer, at der er de rette rammer i form af faciliteter, services og ikke mindst infrastruktur, som skal være med til at understøtte den fortsatte udvikling i området, så vi kan imødekomme den store efterspørgsel og bidrage til vækst og jobskabelse i Aalborg Kommune, siger han.









Nyttiggørelsesdepotet udformes på en sådan måde, at der kan etableres en over 1 kilometer lang kajforlængelse med en 120 meter bred kajgade. Anlæggelsen af depotet giver desuden mulighed for at forlænge kajområdet i etaper, og allerede nu har Port of Aalborg de første udvidelsesplaner på plads.









- Etableringen af en kajforlængelse på 300 meter mod øst fra den nuværende multiterminal er netop blevet godkendt. Den skal være med til at understøtte den forestående transportcenterudvidelse og dermed bidrage til et markant løft af rammerne for den multimodale transport til og fra Nordjylland, siger Kjartan Ross









Den grønne bundlinje er i højsædet under anlæggelsesprojekt

Anlæggelsen af det nye nyttiggørelsesdepot ventes at gå i gang næste år, hvor den første spuns rammes, så den indledende jordopfyldning kan begynde. Aktuelt er projekteringen i fuld gang, og her fylder hensyn til projektets grønne bundlinje meget, da Port of Aalborg har besluttet, at CO2-aftrykket i forbindelse med alt fremadrettet byggeri og anlæg skal følges tæt med henblik på at minimere miljøpåvirkningen. Det gælder også for det nye nyttiggørelsesdepot.









- Vi kigger på de direkte påvirkninger - altså dem vi som bygherre er ansvarlige for. Men i høj grad også på de indirekte påvirkninger herunder blandt andet på påvirkningerne fra vores underleverandører og medarbejdere. Vi tror på, at det fokus kan bidrage til, at anlægget bliver så bæredygtigt som muligt og samtidigt danner præcedens for en ny måde at gennemføre anlægsprojekter på, siger Teknik- & Miljøchef i Port of Aalborg, Mette Schmidt.









Det forventes, at anlæggelsen af det nye nyttiggørelsesdepot inklusive opfyldning vil forløbe frem mod 2028. Port of Aalborg forventer dog allerede inden for de næste par år at have de første 200 til 300 meter af kajforlængelsen klar til brug, hvilket blandt andet skal understøtte etablering af nye kajnære bulkpakhuse.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.