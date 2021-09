Lastbilproducent vil skubbe til elektriske lastbiler med online-event

Torsdag 30. september 2021 kl: 10:43

Af: Redaktionen En elektrisk Volvo FM. (Foto: Volvo Trucks)Hos Volvo trucks peger man på, at den globale online-event ikke kun vil besvare de generelle spørgsmål, men også fremhæve de vigtige forretningsmæssige aspekter ved elektromobilitet.- Med dette initiativ ønsker vi at tilskynde transportbranchen og vognmænd til at tage deres første vigtige skridt i retning af elektromobilitet. At tilbyde fossilfri transport vil være en nøgle til at forblive konkurrencedygtig, siger Roger Alm, der er præsident hos Volvo Trucks.Volvo Trucks startede produktionen af ​​elektriske lastbiler i 2019. Siden da er hastigheden for at bekæmpe klimaændringer øget.- Vi ønsker at gå forrest inden for elektriske transporter og arbejder hårdt på at sætte gang i dette meget nødvendige teknologiske skift. Nu passer mange af brikkerne i puslespillet, hvilket gør det muligt for flere vognmænd at reducere deres CO2 -udledning dramatisk. Denne event vil forklare, hvordan det kan gøres, siger Roger Alm.Udover Volvo Trucks' præsident Roger Alm og eksperter fra Volvo Trucks, vil arrangementet omfatte repræsentanter fra store virksomheder, såsom Amazon og IKEA samt ledere fra transportvirksomhederne DFDS i Europa og Manhattan Beer Distributors i USA.Politiske initiativer kan have stor indflydelse på implementeringshastigheden, og dette event vil også fremhæve det massive statslige incitamentsprogram, der er blevet lanceret i Tyskland for at sætte gang i elektromobilitet.Den globale online-begivenhed, der finder sted tirsdag 12. oktober klokken 15.00, kan følges