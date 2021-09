Storbritannien vil give visum til udenlandske chauffører

Søndag 26. september 2021 kl: 13:02

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Forventningen er, at chauffører fra udlandet - fortrinsvis fra EU-landene, hvor der også er mangel på chauffører - vil søge til Storbritannien, der som følge af landets farvel til EU også sagde farvel til omkring 25.000 udenlandske chauffører.I Storbritannien er den fremherskende holdning, at man skal fokusere på at arbejdskraft fra egne rækker. Storbritanniens farvel til EU skulle også være et farvel til dårlige arbejdsforhold og lav løn til udenlandsk arbejdskraft - eksempelvis chauffører.Åbningen for at et midlertidigt visum til udenlandske chauffører - 5.000 - vil skulle gælde frem til jul.