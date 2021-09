Tidligere direktør i olieselskab er er død

Fredag 24. september 2021 kl: 11:21

Palle Holst blev ansat som elev i Dansk Andels Kul (DAK) i 1951. I de efterfølgende 44 år kom Palle Holst til at spille en afgørende rolle for dannelsen af den nuværende OK-koncern.



I 60’erne spillede Palle Holst en stor rolle i at opbygge oliehandelen i DAK, og indsatsen førte til udnævnelse til adm. direktør for DAK i 1972.



Oliekrisen indvarslede en fusionstid for de andelsejede kul- og olieselskaber. DAK spillede, med Palle Holst, en hovedrolle som det samlende selskab. Således kom Palle Holst til at stå i spidsen for Olieselskabet Danmark - det senere OK, hvor han sammen med et dygtigt hold virkeliggjorde visionen om et stærkt dansk kundeejet alternativ til de multinationale olieselskaber.



Som et eksempel på Palle Holsts handlekraft, fik manglende forsyningsvilje fra de store konkurrenter under den 2. oliekrise i 1982, Palle Holst til at kontakte Energiministeriet med et initiativ, der senere resultererede i den såkaldte ”klokkeklare aftale” med Saudi Arabien, der sikrede Danmarks olieforsyninger under oliekrisen.



I 80’erne stod han bag opkøb af bl.a. Danoil og Kamstrup, som udviklede sig til særdeles stærke aktiver for OK-koncernen.



Palle Holst udstrålede en naturlig autoritet, men besad også en underliggende lun humor. Ordentlighed var central for Palle Holst både i forhold til behandlingen af medarbejdere og i den øvrige drift af virksomheden. Den kunne foranledige beske, men humoristiske interne kommentarer om hændelser i samfundet og resolutte modsvar til omgivelserne, hvis selskabet blev angrebet unfair.



Palle Holst fratrådte efter en imponerende karriere som adm. direktør gennem 23 år i 1995, men interesserede sig til det sidste for selskabet, og bidrog forrige år med et langt interview til en bogudgivelse om OK. I den forbindelse udtrykte han stolthed over sit virke i OK, med god grund, da det har været afgørende for OK koncernens position i dag.



Af: Redaktionen I anledningen af dødsfaldet har OK a.m.b.a. sendt følgende mindeord: