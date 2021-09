Medarbejdere hos tankvognsproducent cykler mere

Torsdag 23. september 2021 kl: 10:09

Af: Redaktionen Holger Ross Lauritsen udbetaler en kontant cykelbonus på 2.000 kroner til sine medarbejdere, der har cyklet 100 dage til og fra arbejde eller har cyklet 300 kilometer til og fra arbejde. Det initiativ udløsete årets cykelinitiativpris.- I vores største byer er det helt normalt, at der er mange på cykelstierne, men uden for de største byer er der længere mellem cyklisterne. Men fordelene ved at cykle - forbedret sundhed, mindre CO2-udledning og mindre trængsel - gælder alle steder. Derfor går Årets Cykelinitiativpris til Holger Ross Lauritsen fra Tarm, som sætter sine medarbejderes sundhed og trivsel i højsædet og samtidig har fokus på at nedbringe CO2-udledningen, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:- En cykelbonus er simpelt og effektivt, og jeg håber, andre bliver inspireret, så vi får endnu flere til at cykle i hele landet,Holger Ross Lauritsen har med sit initiativ succes med at få medarbejderne til at cykle, og det bifaldes af Cyklistforbundet.- Incitamenter gør en forskel, og det er godt at se, når en arbejdsgiver på den måde bakker op om medarbejdernes sundhed og om grøn omstilling ved at flytte bilister til cykel. I Cyklistforbundet så vi det gerne suppleret med politisk vilje til at bruge skattepolitiske incitamenter til at styrke grøn og aktiv transport - for eksempel via arbejdsgiverbetalte cykler. Det er et instrument, som flere og flere lande i EU benytter sig af, siger direktør for Cyklistforbundet, siger direktør for Cyklistforbundet Klaus Bondam.Cykelprisens formål er at fremhæve de initiativer, der gør en mærkbar forskel i hverdagen. Det kan være initiativer, der har øget cyklismen på en bestemt rute, på en arbejdsplads eller til en uddannelsesinstitution.- Der er ingen tvivl om, at vi er flere, der i fremtiden skal vælge cyklen i hverdagen. Udviklingen går desværre den forkerte vej. Holger Ross Lauritsen er administrerende direktør for en virksomhed, som producerer tankvogne i Vestjylland. Han er et godt eksempel på en erhvervsleder, som tager et personligt medansvar for medarbejdernes transportvaner med initiativer, som motiverer medarbejdere til at vælge cyklen til og fra arbejde. Jeg håber, at flere virksomhedsledere lader sig inspirere af Holger og tager initiativer, som får flere til at cykle i landområder og i de store byer, siger Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Industri.I år har prisen haft et særligt fokus på at få medarbejderne tilbage i sadlen i takt med den gradvise genåbning efter coronanedlukningerne. Prisens fokus skifter år for år, og i 2022 er der mulighed for at lave en kobling til Tour de France med et fokus på rekreativ cykling, turisme eller motionscykling. Fra foråret 2022 vil det igen være muligt at indstille et cykelinitiativ til prisen.Der er mange gode ideer til, hvordan vi får flere i cykelsadlen. For at skabe opmærksomhed og anerkendelse omkring de gode cykelinitiativer oprettede transportminister Benny Engelbrecht (S) i samarbejde med Dansk Industri og Cyklistforbundet i 2020 en pris, som uddeles årligt til det bedste initiativ til at få flere til at cykle.