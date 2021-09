- Danske rederier bakker op om global regulering

Onsdag 22. september 2021 kl: 13:59

Vedtag et mål om CO2-neutral skibsfart i 2050 og lav en realistisk plan for implementering i IMO (FNs søfartsorganisation)

Støt storskalaprojekter for dem, der tør gå forrest for at udvikle løsninger inden for skibsbygning, infrastruktur i havne og udvikling af ny brændstof.

Skab rammer, som gør valget af nulemissionsskibe og grønt brændstof til det oplagte valg i 2030 med indførelse senest i 2025

A. P. Møller - Maersk

Bunker Holding Group

Danish Ship Finance

Danish Shipping

I et ’Call to Action’ beder kredsen af underskrivere politikerne om tre ting:I Danmark møder initiativet bred opbakning med underskrifter fra blandt andet A.P. Møller - Maersk, Torm, Norden, Maersk Tankers og DFDS. Også rederiorganisationen Danske Rederier har skrevet under.- Vi går benhårdt efter at blive CO2-neutrale i 2050, men hvis det skal lykkes, har vi brug for lovgivning, der driver og understøtter omstillingen til grønne brændstoffer. De skibe, der bliver bygget i de kommende år, vil også være på verdenshavene, når vi nærmer os 2050, så det haster, siger administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.Det er nonprofitorganisationen, Global Maritime Forum, der har taget initiativ til at samle underskrifterne og råbe politikerne op forud for COP26 i november.80-90 procent af verdenshandlen fragtes med skib. Skibstransport har det mindste klimaaftryk pr fragtet ton, men samlet set står skibsfarten for ca. tre procent af de globale CO2-udledninger.- Der er momentum for at udrette noget virkelig stort i disse år. Vi ser, hvordan der bliver bestilt CO2-neutrale skibe, forsket i nye brændstoffer og investeret i energikilder, som kan være med til at levere energien til den grønne søtransport. Men vi mangler stadig den afgørende globale beslutning om skibsfartens CO2-udledning. Politikerne skal sætte foden ned og træffe et ambitiøst valg, siger Anne H. Steffensen.Følgende danske rederier og virksomheder har underskrevet: