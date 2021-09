Entreprenør- og vognmandsvirksomhed i Vendsyssel udvider sin transportdivision med knap en trediedel

Mandag 20. september 2021 kl: 13:46

Større transportdivision bliver nødvendig







- Vi er naturligvis ekstremt tilfredse med og glade for, at Sindal Biogas A/S har valgt at udbygge samarbejdet med os med en ny transportaftale, der for os er den største nogensinde i koncernens historie. For at kunne håndtere en aftale af den kaliber bliver vi derfor også nødt til nu at udvide vores transportdivision med omkring 30 procent - blandt andet ved at foretage millioninvesteringer i nyt materiel, siger Brian Findinge, som er leder af transportdivisionen i Svend Aage Christiansen A/S.





Der er blandt andet tale om investeringer i tre nye lastbiler samt to tanktrailere og en trailer med grab, og herudover vil man hos Svend Aage Christiansen A/S i den kommende tid opruste på medarbejderfronten med flere chauffører.





- Transportområdet er for os et spændende forretningsområde, som rummer et stort potentiale, og derfor er divisionen også under løbende udvikling og udvidelse med såvel nye medarbejdere og nyt materiel. Særligt forventer vi os meget af transportområdet i forbindelse med produktionen af biogas og som led i den grønne omstilling af landbrugssektoren, og derfor er det også et område, som vi i koncernen investerer i og arbejder med at udvikle, siger direktør i Svend Aage Christiansen A/S, Søren Nørgaard.





I forbindelse med udvidelsen af biogasanlægget har Svend Aage Christiansen A/S desuden været entreprenør på byggeriet af proceshallen på 700 kvadratmeter. Sindal Biogas A/S er aktuelt i gang med at indkøre biogasanlægget, der forventes at være i gang midt i oktober.











Af: Redaktionen Biogascontroller fra Sindal Biogas Stig Kristensen (tv.) og leder af transportdivisionen i Svend Aage Christiansen A/S Brian Findinge indgår ny fireårig transportaftale.Aftalen, der er entreprenørvirksomhedens største til dato, betyder, at virksomhedens transportdivision bliver udvidet med omkring 30 procent. Baggrunden for den nye og udvidede aftaler, der udløser investeringer i millionklassen hos Svend Aage Christiansen A/S, er, at Sindal Biogas A/S udvider sit biogasanlægget markant som følge af en stigende efterspørgsel.Svend Aage Christiansen A/S, der har hovedsæde i Østervrå mellem Hjørring og Sæby, skal med aftalen de næste fire år varetage transporten for Sindal Biogas A/S, der er en del af Kirketerp Agro. Udvidelsen af biogasanlægget betyder en fordobling af kapaciteten for biogas - og derfor behov for transport af større mængde råstoffer til biogasproduktionen fra områdets leverandører af gylle og anden biomasse.- Frem mod 2030 forventes biogas at udgøre en større del - omkring 70 procent - af det totale gasforbrug i Danmark. Således kommer CO2-neutral biogas til at spille en prominent rolle i den grønne omstilling, og udviklingen mærker vi allerede. Derfor er vi i gang med at udvide biogasanlægget, hvor vi kommer til at fordoble kapaciteten til 21 millioner kubikmeter årligt, svarende til at kunne opvarme 12.500-15.000 almindelige parcelhuse, siger biogascontroller hos Sindal Biogas, Stig Kristensen.- Med en så stor udvidelse øges transportbehovet selv sagt også, og i stedet for at få kørt 200.000 ton gylle og biomasse skal vi nu i stedet have kørt 400.000 ton. Derfor har vi valgt at udvide vores samarbejde med Svend Aage Christiansen A/S, som vi har haft et rigtig godt samarbejde med siden, at biogasanlægget så dagens lys i 2017, siger han videre.