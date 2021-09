Lastbilproducent præsenterer nyhed med svingdør

Fredag 10. september 2021 kl: 12:58

Udstiller også i andre haller



Af: Redaktionen Derudover kan man på standen finde en R 630 XT specialiseret til krævende entreprenørkørsel, og en R-model med Scania's nye V8-motor og nye gearkasse, hvor skifte-strategien er tilpasset, så motoren kører med under 1000 omdr. pr minut ved cruising på plan vej.Udover flere udgaver af biogas-biler, vil man i Hal E finde Scania's bud på forskellige batterielektriske biler. Blandt andet kan man opleve en L25 B4x2 BEV distributionsbil med kølekasse og batteridrevet kølemaskine. Man vil også kunne få mere at vide om fordele, økonomi og egenskaber med de forskellige elektriske drivsystemer; HEV (Hybrid), BEV (Batterielektrisk lastbil) og ikke mindst om lade-stationer til PHEV og BEV.Rundt omkring på messen vil man kunne finde andre Scania'er - eksempelvis en fire-akslet R 730 med kran samt flere trækkere opbygget af Scania's egen opbygger-afdeling. Den seneste Scania V8 770 er også med i den helt store udgave, der til daglig køres af Max Hunt - kendt fra blandt andet YouTube. Den vil man kunne se i Hal B, hvor Max Hunt har sin egen stand.Hos Scania Fleet Management vil man kunne få en orientering om Scania's løsning til GPS-kortvisning af bilerne, detaljeret brændstofopfølgning, automatiseret fartskriver-service samt "geo fence-funktioner", der er ved at finde deres vej ind til blandt andet automatisk hastighedsbegrænsning ved bykørsel eller omskiftning til elektrisk drift for en hybrid-lastbil, der nærmer sig en kundedefineret “silent-zone”.Scania Finans kommer på messen med en ny kampagne på GAP-forsikring, der kan spare vognmanden for væsentlige ekstra udgifter i tilfælde af, at uheldet er ude og lastbilen totalskades. Derudover kan Scania Finans' folk også fortælle om Scania's lastbilforsikring, hvis man kører i enten en ny eller en brugt Scania.