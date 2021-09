Lastbil påkørte lysstander

Torsdag 9. september 2021 kl: 10:57

Af: Redaktionen Bilisten oplyste, at hun havde kørte bag lastbil på motorvejen mod nord og da den kørte fra motorvejen og svingede til venstre ad Lyngvej. Under svingningen ramte lastbilens bagende ind i en lystmast, som væltede ud over vejen. Lastbilen standsede ikke efter påkørslen, men fortsatte videre ad Lyngvej.En patrulje og en skiltevogn blev sendt til stedet for at lede trafikken uden om den væltede lysmast. Omkring klokken 22.25 var lysmasten fjernet og lyssignalet genetableret.Politiet efterforsker sagen for at finde frem til den lastbilchauffør, der kørte ind i lystmasten. Politiet har fået gode oplysninger fra vidner på stedet at arbejde med.