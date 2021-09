- Transportmand fylder 75 år

Torsdag 9. september 2021 kl: 10:37

Frem til 2015 var Mogens Therkelsen administrerende direktør i den familieejede virksomhed H. P. Therkelsen A/S. Sidenhen er han fortsat som bestyrelsesformand, medens forretningen videreføres af sønnen Peter Therkelsen.

Af: Redaktionen



Dengang i 1971, hvor Mogens Therkelsen trådte ind i familiefirmaet som tredie generation, der tilbage i 1918 blev grundlagt af Mogens Therkelsens bedstefar Niels Therkelsen, overtog han noget af en ”blandet landhandel”. Fra industrigods, byggematerialer og lignende blev det - med Mogens Therkelsen ved roret - i starten af 90-erne besluttet, at virksomheden fremover skulle specialisere sig i transport af temperaturkrævende fødevarer. Den beslutning må man vel sige, har været den helt rette, idet HPT i dag hører til blandt eksperterne indenfor området.



Ved siden af sin meget aktive ledelse af HPT har Mogens Therkelsen gennem hele karrieren spillet en aktiv rolle i erhvervslivet, og varetog ligeledes en række tillidsposter i foreningslivet. I starten af 1980’erne var han desuden landsformand for Round Table Danmark.



Derudover prioriterede han at deltage i den transportpolitiske debat i Danmark. Det er blandt andet sket gennem aktiv deltagelse i flere udvalg og arbejdsgrupper i DI, og så var Mogens Therkelsen mange år formand for ITD, hvor han kæmpede for konkurrencedygtige rammevilkår til en international transport- og speditionsbranche, drevet på dansk jord. Det førte i 2007 til, at han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.



Ved siden af sit meget aktive virke indenfor transportbranchen har Mogens Therkelsen altid haft et stort hjerte for det lokale, samt ikke mindst for den helt specielle kultur, der findes her i Grænselandet. Her har Mogens Therkelsen altid været fortaler for det utroligt positive og helt unikke i et tysk og dansk mindretal på hver sin side af grænsen, og har deltaget aktivt i bevaringen og udbredelsen af det gode samarbejde mellem de forskellige aktører.



- Jeg kan kun sige, at det har været en fantastisk rejse for mig, med utallige oplevelser i ind- og udlandet – ikke mindst med vores kunder. Jeg glæder mig over, at firmaet, med min søn Peter Therkelsen som adm. direktør, har haft en stærk vækstrate med speciale indenfor transport af køle-/fryse-produkter til hele Europa. Det har også glædet mig, at jeg igennem alle årene har haft så mange dygtige og engagerede medarbejdere omkring mig. Alt har været yderst inspirerende, lyder det fra den aktive fødselar.





I dag varetager Mogens Therkelsen følgende tillidsposter:



Sidder i DI’s infrastrukturgruppe

Syddansk Mobilitetsråd

Hærvejskomiteens bestyrelse

Udviklingsråd Sønderjylland

Flensborgs Avis’ bestyrelse

Als/Fyn Broens komité

Dansk/Tysk Transportkommission

Medlem af Rotary

Formand for Lokalforeningen Kruså



- Jeg nyder det virkelig, at jeg nu har mere tid til familien og især min kone ser jeg meget mere! Men, jeg kan også glæde mig over at kunne tilbringe tid sammen med vores 10 dejlige børnebørn. Vi nyder ophold i vores sommerhuse på Fanø og ved Flensborg Fjord. Og hvor jeg tidligere hovedsageligt suste afsted på motorvejen til det næste møde, tager min kone og jeg det nu med ro, og nyder den pragtfulde natur når vi er på udflugt ”med kalechen ned” i det flotte danske sommerland.