Onsdag 8. september 2021 kl: 11:39

Om DOT, Din Offentlige Transport:

DOT, Din Offentlige Transport, arbejder for at gøre det nemt at være kunde i den offentlige transport på Sjælland og øerne

DOT sørger for kundeservice, koordineret trafikinformation, sammenhængende køreplaner, billetkøb og priser til over én million passagerer dagligt rejser på tværs af bus, tog og metro

DOT, der er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet, skal sikre en god kundeoplevelse på tværs af transportformer og gøre det attraktivt at rejse bæredygtigt

Af: Redaktionen Når man ankommer til en station med bil, cykel, barnevogn eller kørestol, så betyder det noget at vide, hvilke faciliteter der er - og at der er tilgængelighed for alle. Derfor er DOT Din Offentlige Transport, gået i gang med hjælp af tilgængeligehedseksperter at undersøge, hvordan DOT kan give kunderne den bedste information om, hvilke stationer og stoppesteder, de med fordel kan bruge, hvis de for eksempel skal have cyklen eller barnevognen med på turen eller sidder i kørestol.- Vi gør meget ud af at være i dialog med vores kunder. Derfor ved vi at disse spørgsmål er meget vigtige for mange, der rejser - ikke mindst for dem der har særlige krav til tilgængelighed. Vi har nu sat et pilotprojekt igang, hvor vi afdækker, hvilke faciliteter der findes på de enkelte stationer – simpelthen for at kunne imødekomme kundernes ønsker og behov, siger Rune Jon Jensen, der er sekretariatschef i DOT Din Offentlige Transport.Pilotprojektet involverer 50 stationer på Sjælland. Tanken er at man i fremtiden på en hjemmeside eller en app kan se, hvilke faciliter den pågældende station kan byde på. Er den handicaptilpasset, er der langtidsparkering og hvor nemt er det at få barnevognen med rundt. På den måde kan de kunder, som har særlige ønsker eller behov planlægge sin rejse allerede hjemmefra.- I DOT er det vores fornemmeste opgave at gøre det så enkelt som muligt at rejse med bus, tog og metro på Sjælland og øerne, også for den der har særlige krav til tilgængelighed. Dette er et af mange projekter, vi har gang i for at gøre det lettere at være kunde i den offentlige transport, siger Rune Jon Jensen videre.DOT har bedt kunderne teste en digital løsning i form af en hjemmeside, som giver relevant overblik over stationer og stoppesteder. Siden har allerede været igennem første omgang brugertests og er tilpasset resultaterne. Anden testrunde er gennemført hen over sommeren og siden skal tilpasses igen.- For os betyder det meget at være i dialog med vores kunder. Derfor er det meget vigtigt at det er dem, der skal bruge løsningen, der er med til at teste en hjemmeside som denne, påpeger Rune Jon Jensen.I løbet af efteråret vil det være muligt for alle at gå ind og kigge på hjemmesiden, der i første omgang præsenterer et overblik over tilgængeligheden på 50 stationer på Sjælland.