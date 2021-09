Svensk storhavn har håndteret mere gods

Fredag 3. september 2021 kl: 11:11

Af: Redaktionen Göteborgs Hamn, der er Skandinaviens største, håndterede 411.000 teu i første halvår i år, hvoraf 70 procent af containerne kommer til havne med tog. Ifølge Göteborgs Hamn er det den største andel, nogen international storhavn hidtil har opnået.Godsmængderne for havnens intereuropæiske ro/ro-trafik voksede med 14 procent i første halvdel af i år sammenholdt med samme periode sidste år.Det eneste godsområde, der ikke viste fremgang i første halvår i år, var området for energiprodukter. Her faldt mængderne med 17 procent til 9,8 millioner ton. Göteborgs Hamn peger på, at mængderne ag energiprodukter i første halvår 2020 var usædvanligt store med lave priser, mens samme periode i år har været prget af mindre efterspørgsel, uro på verdensmarkedet og højere priser.Når det gælder passagertrafikken med færgerne til Danmark og Tyskland, noterer Göteborgs Hamn, at der er flere passagerer med færgerne - især i andet kvartal. Sammenlignet med første halvår 2020 er der tale om en tilbagegang i passagertrafikken på 43 procent.