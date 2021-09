Togpendel fragter træ og øger eksporten fra vestsvensk havn

Fredag 3. september 2021 kl: 10:45

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Savværket Fiskarheden står sammen med speditionsvirksomheden Träfraktkontoret bag den nye togpendel. Det første tog, der kørte i pendlen, fragtede 32 styk 40-fodscontainers fra det japanske rederi ONE og ankom til Göteborgs Hamn mandag 30. august.Tidigare er godset blevet transporteret på lastbil via Gävle Hamn ved Østersøen. Med det nye setup med togpendlen via Göteborg bliver CO2-belastningen pr. transporteret container halveret fra 406 kg CO2 til 207 kg CO2 opgjort pr. teu, hvor en 40 fods container svarer til to 20-fods containere.Fiskarheden producerer over 370.000 kubikmeter opskårede træprodukter årligt. Godt 90 procent af virksomhedens kunder er ikke svenske. Savværket har satset stort på containertilpasning af jernbaneterminalen i Malungsfors, hvor der i dag er et moderne og effektivt anlæg.- Det er et stort løft, at vi nu kan håndtere og pakke containere her i Malungsfors. Det er en langsigtet satsning, som åbner nye markeder for os via Göteborgs Hamn og som også er den rette vej at i arbejdet med at mindske vort klimaaftryk, siger Magnus Larsson, der er administrerende direktør for Fiskarheden.