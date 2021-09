- Hvordan sikrer EU en grøn omstilling i transportsektoren?

DEBATARRANGEMENT I ODENSE:

Torsdag 2. september 2021 kl: 10:00

Af: Redaktionen Debatten er arrangeret af Demokrati i Europa Oplysningsforbundet i samarbejde med Europe Direct Odense.Debatten foregår på Phønix i Odense tirsdag 7. september 2021, 17.00-18.30.Arrangementet er gratis, men det er nødvendigt at tilmelde sig - klik

Oplægget til debat-arrangementet lyder:

Transport står for 25 procent af EU’s drivhusgasudslip. Men jernbanetransporten udgør kun 0,4 procent. Kun 7 procent af passagererne og 11 procent af varerne tager toget - blandt andet på grund af høje priser og dårlig infrastruktur.





Tog kører ellers ofte på el og er den eneste transportform, der for alvor har mindsket sit CO2-udslip siden 1990. Derfor har EU besluttet, at 2021 er ”Det europæiske år for jernbanetransport”. Herhjemme har vi siden 27. juni 2021 for første gang siden 2014 kunnet køre med nattog sydpå, med et stop i Høje Taastrup på ruten Stockholm - Berlin.





Fly er ofte billigere og hurtigere end tog, men er en af de mest CO2-udledende ting, man kan bruge sine penge på. Rengøringshjælp udleder mindre end 20 gram CO2 pr. brugt krone, tøj over 100 gram pr. krone, visse madvarer over 500 gram CO2 pr. krone - og de mest belastende flyrejser 1.000 gram pr. krone.