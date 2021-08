Ny sættevognstrækker trækker chaufføruddannelsen fremad

Tirsdag 24. august 2021 kl: 12:31

Både undervisning på Djursland og i Randers



Af: Redaktionen Kørelærerne på Tradium står klar til at give køreundervisning i vogntog i begge kombinationer (foto: Kasper Schøler).- Det giver rigtig god mening at bruge en sættevogn i køreundervisningen, fordi langt de fleste kører med sættevogn på landevejen. Så nu kan vi endelig uddanne de nye vogntogschauffører i noget materiel, som de kommer til at bruge med det samme, siger Tony Coucheron, der er underviser på Transportuddannelse på Tradium Ring Djursland.Sammen med sættevognstrækkeren har Tradium investeret i en ny citytrailer med styrende bagaksel og læssebagsmæk.- Trafiksikkerhed er en af de dimensioner i undervisningen, som vi lægger meget vægt på hos Tradium. Med vores ny citytrailer lærer vores kursister også at mestre udsving ved drej i byen. Det har det først hold taget rigtig godt imod, lyder det fra kørelærerne.Tradium har både en transportafdeling i Randers med en stor køregård til praktiske øvelser og på Djursland, hvor skolen råder over et køretekniske anlæg med kuperet terræn, der er et af de største i Danmark. Det nye vogntog skal køre forskudt på begge afdelinger, så flest muligt får adgang til undervisningen. Kursisterne får også fortsat undervisning i lastbil med påhængsvogn, så de bliver fortrolige med begge dele.