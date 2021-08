Producent af lastbiler og busser har messefokus på el-drift

Mandag 23. august 2021 kl: 12:47

El-drift i både lastbiler, busser og varebiler

Digitale løsninger

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I løbet af det seneste års tid, har MAN Truck & Bus lanceret den seneste Truck Generation, som rummer fire nye lastbilmodeller. Den nye Truck Generation dækker over paletten lige fra langturstrækkeren TGX, der er kåret til Truck of The Year 2021, distributionslastbilerne TGL og TGM samt entreprenørlastbilen TGS. På Transport 2021, der finder sted i Messecenter Herning i dagene 16. - 18. september, udstiller MAN Truck & Bus alle fire lastbiler fra den nye Truck generation samtidigt.Som nogle af de første i Europa vil man kunne opleve den nye 2022-model, MAN TGX MY2022, der blandt andet har det helt nye OptiView, som er MAN's spejlfri kameraløsning. Det nye assistent-system vil begrænse potentielle blinde vinkler i både fører- og passagersiden til et minimum og dermed give en større synlighed og dermed øget sikkerhed.På sigt vil MAN OptiView blive tilbudt til alle modellerne i den nye MAN Truck Generation. I første omgang vises den særlige løsning på TGX-modellen.Den anden Danmarkspremiere er MAN TGX Individual Lion S, der for første gang udstilles i Danmark. Betegnelsen dækker over MAN's nyeste ”top of the range” model, som kan få et meget personligt præg og et overflødighedshorn af luksus, både udvendigt og indvendigt, samt motorer fra 510 - 640 hk.Et af de store temaer i tidens transportdebat er muligheden for at få kommercielle køretøjer med 100 procent el-drift. MAN melder klar og vil på Transportmessen vise tre køretøjer med el-motorer i stedet for dieselmotorer. På MAN's lastbilstand kan man se en MAN eTGM. I efteråret 2020 blev denne model, som den første i Danmark, leveret til Arla Foods. På sin stand viser MAN også varebilen MAN eTGE, som med op til 900 kg nyttelast, er et godt valg til distributionskørsel i byerne.MAN sælger naturligvis gerne en standard-varebilsløsning. Men messetid er også en mulighed for at vise lidt af bredden i MAN TGE-modelprogrammet - eksempelvis en MAN TGE som 4x4, eller med køl/frys opbygning eller måske som ekstra lang med plads til flere paller. MAN TGE vil også være med i form af en meget flot og eksklusiv ”Mester-bil” til håndværkeren.På MAN's busstand, der har sin egen plads i hallen med busser, kan man se bybussen MAN Lion’s City E, som vi her på transportnyhederne.dk testede sidste efterår og gav mange roser. MAN skal i de kommende måneder levere flere MAN Lion’s City E, som skal køre i København og i Odder/Skanderborg. I bus-hallen kan man også kunne se Neoplan-busser, som sammen med MAN er MAN Truck & Bus' bus-brand. Dertil kommer MAN-minibusser bygget op over MAN's TGE.Transportmessen handler ikke kun om selve køretøjet. Derfor har MAN medtaget specialister, der gerne giver en gennemgribende gennemgang af MAN's digitale løsninger med fokus på MAN ServiceCare samt GPS-tracking og automatisk fartskriver download.