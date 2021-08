Lastbilbestanden er vokset med 2,7 procent på et år

Mandag 23. august 2021 kl: 10:26

Af: Jesper Christensen I nedenstående grafik, der er baseret på tal fra Bilstatistik fra De Danske Bilimportører, kan man se udvikligen siden 1. maj sidste år. Årsagen til, at vi har taget tal med til bage fra maj 2020 er for at vise, at der også sidste år var et fald i antallet af registrerede lastbiler i juli sammenhold med juni.





(Kilde: Bilstatistik, De Danske Bilimportører)

