Region stopper med at benytte dagligvareleverandør

Fredag 20. august 2021 kl: 12:26

Af: Jesper Christensen I forbindelse med forslaget fremhæver forslagsstillerne, at der findes andre leverandører af dagligvarer, som lever op til regionens indkøbspolitik samt arbejdsklausuler og er kvalitets- og prismæssigt konkurrencedygtige.For forslaget stemte Socialdemokratiet, Radikale, SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Alternativet. I mod stemte Konservative og Venstre.Politikerne i Regionsrådet pegede i forbindelse med behandlingen af forslaget, der eksempelvis vil udelukke Nemlig.com moderselskabet Intervare som leverandør til Region Hovedstaden, på, at Gentofte Kommunes revision af Nemlig.com og Intervare har konkluderet, at der både hos Nemlig.com og Intervare er medarbejdere, hvis løn og ansættelsesvilkår er dårligere, end hvad der følger af den repræsentative overenskomst på området, og at begge firmaer dermed har overtrådt kommunens arbejdsklausul-Da arbejdsklausulerne i Gentofte svarer til dem, man arbejder med i Region Hovedstaden - særligt at arbejdet skal udføres på overenskomstlignende vilkår - antager man i Region Hovedstaden, at en tilsvarende gennemgang ville lede til samme konklusion - At forholdene ikke lever op til de krav, somRegion Hovedstaden stiller til sine leverandører.Region Hovedstaden har ikke indkøbsaftaler med Nemlig.com eller Intervare, men at Region Hovedstadens Psykiatri og Den Sociale Virksomhed har brugt Nemlig.com. I 2021 var omsætningen hos Nemlig.com på 923.623,62 kroner i perioden 1. januar til 30. april. Af dem var 431.393,35 kroner knyttet til Region Hovedstadens Psykiatri og 443.544,92 kroner var knyttet til Den Sociale Virksomhed. Hvis indkøbene hos Nemlig.com var fortsat året ud, ville omsætningen være kommet op på omkring 3 millioner kroner.- Det ønsker vi med dette forslag fortsat ikke at have, så længe arbejdsforholdene ikke bringes i overensstemmelse med overenskomstmæssig standard, argumenterede SF i forbindelse med fremlæggelsen af forslaget.