Planer i København kan gøre en ende på turistbusture til den indre by

Fredag 20. august 2021 kl: 11:34

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Interesseorganisationen Dansk PersonTransport, som blandt andet er talerør for turistbus-vognmænd i Danmark, fremhæver, at det især busholdepladser tæt på turistattraktioner og adgangen til de indre dele af byen, som kommunen har fremlagt planer om at begrænse. Aktuelt skal politikerne i teknik- og miljøudvalget 30. august tage stilling til et forslag i "Handleplan for transport af turister i København" om at nedlægge busparkeringspladserne ved Amaliehaven i nærheden af Amalienborg, hvilket vil få den konsekvens at ældre og handicappede turister vil skulle gå over den dobbelte distance fra Churchillparken og Grønningen.- Det er forkasteligt, hvis adgangen for turistbusser til Indre by i København lukkes ned, siger Michael Nielsen, der er administrerende direktør hos Dansk PersonTransport, og fortsætter:- Men det er desværre den udvikling, vi ser i øjeblikket, hvor politikerne i borgerrepræsentationen vil have turistbusserne ud af byen.Han mener, at politikerne glemmer at tænke på de negative konsekvenser, som det vil have.- For eksempel vil det ramme socialt skævt, hvis adgangen for turistbusser og busholdepladser tæt på attraktioner som eksempelvis dem ved Amalienborg nedlægges. Det vil særligt ramme de mange grupper af ældre, men også handicappede, der dagligt befordres til oplevelsesture i København. Hvis afstanden fra afsætningsplads til turistattraktionen bliver for stor, risikerer man nemlig at udelukke de ældre turistgrupper og handicappede fra at opleve store dele af Indre by i København, siger han.Dansk PersonTransports medlemsundersøgelse foretaget i juni 2021 viser, at en stor andel af passagererne på turistbusture til den indre by i København er pensionister og ældre. 33 procent af passagererne med danske turistbusgrupper til den indre by i København hørte under denne aldersgruppe, hvilket svarer til, at Dansk PersonTransports medlemmer samlet set i 2019 befordrede ca. 140.000 ældre og pensionister - omkring 14 procent af de ældre i Danmark - på ture til det indre af København.Ser på de udenlandske turister, er andelen ifølge Dansk PersonTransport på 69 procent ældre og pensionister, hvilket i alt svarer til ca. 238.000 i 2019.I stedet for busholdepladser tæt på turistattraktionerne er der planer om, at turister i langt højere grad skal gå, cykle eller benytte sig af offentlig transport som eksempelvis Metroen for at komme frem til oplevelserne.Dansk PersonTransport fremhæver, at skift imellem forskellige transportformer ikke er holdbart for rigtig mange ældre mennesker, der både vil finde det udmattende og forvirrende at skifte fra turistbus over i Metroen for at komme videre ind til turistattraktionerne. I tillæg hertil peger organisationen på, at det vil være logistisk vanskeligt at guide større turistgrupper igennem metroen, når de skal blandes ind i de lokale passagerstrømme.- Med den her præmis udelukker man altså en hel gruppe af befolkningen, som rent fysisk ikke er i stand til at hoppe på cyklen eller gå lange distancer. Det er også i Københavns interesse, at byen fortsat er tilgængelig for turister fra hele landet og udlandet, da turisterne jo understøtter det lokale erhvervsliv og arbejdspladser i byen. For at sikre at København også i fremtiden er tilgængelig for alle grupper, opfordrer vi derfor kraftigt til, at busparkering og afsætningspladser placeres i umiddelbar nærhed af turistattraktionerne i Indre by og Middelalderbyen i København, siger Michael Nielsen.