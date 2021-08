Nye bånd sparer tid

Tirsdag 17. august 2021 kl: 13:58





To minutter sparet per surring

Søren Pedersen han har kørt kranbil i 13 år hos Poul Schou A/S. Hans arbejdsopgaver er oftest transport af gods, der skal surres fast.





- På en almindelig dag spænder jeg nok 8 til 10 bånd, og der sparer jeg meget tid ved, at jeg kan ”swipe” båndene ind i skralden. Med de nye løsning sparer jeg i hvert fald to minutter pr. surring, fordi jeg ”swiper” båndene på plades i stedet for at putte dem ned i en slidse, som jeg gjorde med den gamle båndtype. Flossede ender på bånd betyder ingenting, fordi man kan ”swipe” båndet ind i båndstrammeren, siger Søren Pedersen og uddyber:





- Jeg er glad for at arbejde på en arbejdsplads, hvor vi går så meget op i kvalitet og miljø, at vi bruger de bedste spænder og stropper på markedet.





Søren Pedersen og hans kolleger bruger også andre danskudviklede opfindelser til at optimere deres surringer - eksempelvis magneter fra Ergolash og båndoprullere og klips designet af Dynello - løsninger som Ergolash også leverer til det fynske vognmandsfirma.





Årligt bruger medarbejderne i vognmandsfirmaet Poul Schou A/S godt 400 surringsbånd, når deres vognpark af kranbiler og blokvogne transporterer maskiner, affald, genbrug og råstoffer og skibscontainere eller løser opgaver inden for makulering samt helikopterservice.





Fakta om Ergolash:

Ergolash producerer surringsbånd i af typen 5 tons med den patenterede skralde, der er certificeret efter gennemførte kvalitets- og produktionstests hos det tyske institut TÜV Syd

Ergolash startede markedsføringen af surringsbåndet i 2019 i Odense, og firmaets produkter anvendes nu af chauffører i 12 lande

Tilbagemeldinger fra brugerne viser, at Ergolash i snit sparer minimum 35 procent af den tid man bruger på en surring og gør afsurring 15 procent hurtigere end med traditionelle løsninger





Søren Pedersen han har kørt kranbil i 13 år hos Poul Schou A/S. Hans arbejdsopgaver er oftest transport af gods, der skal surres fast.- På en almindelig dag spænder jeg nok 8 til 10 bånd, og der sparer jeg meget tid ved, at jeg kan ”swipe” båndene ind i skralden. Med de nye løsning sparer jeg i hvert fald to minutter pr. surring, fordi jeg ”swiper” båndene på plades i stedet for at putte dem ned i en slidse, som jeg gjorde med den gamle båndtype. Flossede ender på bånd betyder ingenting, fordi man kan ”swipe” båndet ind i båndstrammeren, siger Søren Pedersen og uddyber:- Jeg er glad for at arbejde på en arbejdsplads, hvor vi går så meget op i kvalitet og miljø, at vi bruger de bedste spænder og stropper på markedet.Søren Pedersen og hans kolleger bruger også andre danskudviklede opfindelser til at optimere deres surringer - eksempelvis magneter fra Ergolash og båndoprullere og klips designet af Dynello - løsninger som Ergolash også leverer til det fynske vognmandsfirma.Årligt bruger medarbejderne i vognmandsfirmaet Poul Schou A/S godt 400 surringsbånd, når deres vognpark af kranbiler og blokvogne transporterer maskiner, affald, genbrug og råstoffer og skibscontainere eller løser opgaver inden for makulering samt helikopterservice.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tilbagemeldinger fra brugerne af båndene fra Ergolash lyder på, at man i snit skærer 35 procent af den tid, man bruger på en surring og gør afsurring 15 procent hurtigere sammenlignet med traditionelle surringsbånd og båndstrammere.Samlet betyder brugen af de nye bånd og båndstrammere, at selvom de er dyrere end de traditionelle systemer, er totaløkonomien på grund af det mindre tidsforbrug bedre.- Vi kigger på både sikkerhed og økonomi, når vi vælger surringsprodukter. Det er vigtigt for os at passe godt på vores medarbejdere og på folk omkring vores biler, da vi kører med tungt og farligt gods. Vi bruger surringsløsningen fra Ergolash, fordi vi synes, det er rigtigt godt og sikkert produkt, som sparer os tid i hverdagen. Totaløkonomien er bedst, fordi det holder meget bedre end alle de andre produkter på markedet, og fordi de er tidsbesparende, siger administrerende direktør i Poul Schou A/S, Poul Henrik Schou.Poul Schou A/S beskæftiger 180 medarbejdere, som med en flåde på 100 biler og kranbiler transporterer alt fra dagligvarer til byggematerialer, sejlbåde, containere og affald.