Midaldrende motorcyklist kom ind under bakkende lastbil

Fredag 13. august 2021 kl: 15:09

Af: Redaktionen Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Rene Kortegaard, der refererer til oplysninger fra den politi-patrulje, der ankom til ulykkesstedet, siger til Nordjyske.dk, at motorcyklisten umiddelbart holdt bag ved lastbilen, der holdt stille - og så begynder at bakke. På den måde kom motorcyklisten ind under lastbilen.Nordjyllands Politi oplyser ifølge Nordjyske.dk, at chaufføren er chokeret og at politiet forsøger at hjælpe ham.Rene Kortegaard forklarer, at det umiddelbart tyder på, at chaufføren ikke har kunnet se motorcyklisten, da han begyndte at bakke.Vagtchefen ved ikke, hvorfor chaufføren begyndte at bakke.De pårørende til den omkomne motorcyklist er underrettet.