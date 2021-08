Politiet målte overlæs til 66 procent

Fredag 13. august 2021 kl: 11:30

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Mængden af drikkevarer med mere vejede så meget, at bilens totalvægt ved en kontrolvejning var oppe på 5.000 kg, selv om den tilladte totalvægt var på 3.000 kg.Det er et overlæs på 66 procent, og den 41-årige fører af bilen blev sigtet for at køre med overlæs og instrueret i at læsse tilpas mange varer af, så bilen lovligt kunne køre videre.