Kvartaltrapport for rederi-koncern viser stigende omsætning og resultat

Fredag 6. august 2021 kl: 12:40

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Jeg er tilfreds med den strategiske fremdrift og med vores evne til at generere værdi. Vi fortsætter med at forbedre Ocean-forretningen. Andelen af langsigtede kunde-kontrakter stiger i Ocean, og vi har en logistikforretning i hastig vækst samt en profitabel havneforretning, siger han videre.De stærke pengestrømme og den ekstraordinært høje indtjening betyder, at A.P. Møller - Mærsk A/S kan investere yderligere, bevare momentum og udvide sine aktiviteter - også igennem opkøb.- Samtidig kan vi sikre attraktive afkast til vores aktionærer. Vi annoncerer således i dag opkøb af Visible SCM og B2C Europe. Begge virksomheder komplementerer vores eksisterende netværk og møder kundernes behov for logistikløsninger til e-handel, siger Søren Skou, der fremhæver, at udsigten for tredje kvartal er positiv.- Vi forventer, at det nuværende momentum i Ocean fortsætter ind i fjerde kvartal, hvilket også vil gavne vores havneforretning. Logistics & Services forventes at fortsætte den høje vækst året ud, fremhæver han.A.P. Møller - Mærsk A/S opjusterer forventningerne til 2021 til en underliggende EBITDA på 18-19,5 milliarder dollar, EBIT på 14-15,5 milliarder dollar og frie pengestrømme på mindst 11,5 milliarder dollar.Interesserede kan læse den seneste kvartaltsrapport fra A.P. Møller - Mærsk A/S - engelsk -