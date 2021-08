Ekspres-koncern bestiller de første elektriske fly til godstransport

Fredag 6. august 2021 kl: 12:27

Af: Redaktionen Et Alice eCargo-fly kan flyves af én pilot og fragte 1.200 kg. En opladning vil tage op til 30 minutter pr flyvetime, og flyet vil få en rækkevidde på om ti 815 kilometer.DHL Express betegner det elektriske fly som ideelt for feeder-ruter.Eviation forventer at levere de første Alice eCargo-fly til DHL Express i 2024.