Dagligvarekoncern samler brød-lager og distribution i Taulov

Fredag 6. august 2021 kl: 09:18

Af: Redaktionen Salling Group samler lager- og logistikaktiviteter på i alt 8.000 kvadratmeter fordelt på fire lagerenheder. Ved at samle brødet på lageret i Taulov og selv stå for distributionen ud til butikkerne i det vestlige Danmark, får Salling Group optimeret distributionen. Salling Group har tidligere meldt ud, at det vil betyde færre lastbiler på vejene med færre kørte kilometer med tilsvarende mindre CO2-udledning.Med konsolideringen af lager og distribution i Taulov Dry Port opretter Salling Group 30-40 nye arbejdspladser.Salling Groups kommende lager er en del af Taulov Dry Ports nyopførte, store lagerejendomme på i alt 49.300 kvadratmeter, som udgør de første to etaper. Etape 3 på 10.000 kvadratmeter står klar indflytning medio 2021.Salling Group lejer i alt fire lagerenheder på samlet 8.000 kvadratmeter med indvendig loftshøjde på 10,5 meter og indskudte mezzanin til kontor- og velfærdsfaciliteter. Der er indsat ekstra porte i lagerenhederne, så lagerløsningen passer til Salling Group's behov for distribution med både lastbiler og varevogne.





