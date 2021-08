Færgemand bliver ny kommerciel direktør i østjysk havn

Onsdag 4. august 2021 kl: 12:29

Carsten Kruse, 52 år, bliver ny kommerciel direktør i Aarhus Havn.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi har valgt Carsten Kruse ud fra hans ledelsesmæssige kvalifikationer, men også hans lange erfaring indenfor logistik, færgefart, salg og marketing, siger Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør i Aarhus Havn.Carsten Kruse fik for syv år siden til opgave at etablere Samsø Rederi, som i dag har omkring 85 medarbejdere og to faste forbindelser fra Samsø - en kombineret bil- og passagerfærge mellem Sælvig og Hou og en ren passagerfærger mellem Sælvig og Aarhus.Inden Carsten Kruse kom til Samsø Rederi havde han haft en lang karriere hos Stena Line, hvor han blandt andet var administrerende direktør i det danske selskab. Han har desuden været ansat hos Molslinjen som booking- og trafikchef og før det hos Scandlines.- Aarhus Havn er i gang med en fantastisk spændende udvikling og en kommende udvidelse, der for alvor vil cementere havnen som hele Danmarks erhvervshavn. Det glæder jeg mig til at blive en del af, og samtidig skal jeg i dialog med alle nuværende kunder og aktører for at se, om vi sammen kan gøre det endnu bedre, siger Carsten Kruse, der tiltræder hos Aarhus Havn 1. oktober 2021.