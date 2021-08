Ved skolestart blæser curlingforældre på trafikregler

”Hvilke af følgende har du oplevet ved skoler i løbet af det seneste år?”

Bilister, der taler i mobiltelefon: 57 procent

Bilister, der kører mere end de tilladte 40 km/t: 55procent

Børn, der cykler på fortovet: 36 procent

Børn, der cykler eller går, og som krydser gaden uden at se sig for: 34 procent

Børn, der cykler eller går og pludseligt krydser gaden: 28 procent

Andet: 7 procent

Skal dit barn til at begynde i skole, bør du afsætte ekstra tid til, at I sammen gennemgår skolevejen. Forklar gerne om de forskellige køretøjer, så det bliver nemmere for dit barn at forstå trafikken. Sørg for at dit barn får cykelhjelm på og ikke kigger på mobiltelefonen i trafikken. Brug et par sekunder ekstra på orientering i trafikken - det er, når man tager chancer, at det bliver farligt. Afleverer du dit barn i bil, så sænk farten og tal aldrig i mobiltelefon under kørslen, lyder anbefalingerne fra Færdselspolitiet.

Af: Redaktionen Færdselspolitiet oplever en stigning i antallet af forældre, der kører hasarderet ved skoler og ignorerer simple forbud mod kørsel og parkering. Forbud der vel at mærke skal gøre det mere sikkert for skolebørnene at færdes i trafikken.- I forbindelse med skolestart hvert år udfører vi kontroller ved skoler, og her ser vi et voksende problem. Forældre blæser i stigende grad på regler for parkering og standsning. Curlingforældre kræver deres ret og kører for eksempel helt hen til døren for at aflevere eller hente, siger Christian Berthelsen, der er talsmand for Færdselspolitiet.En ny undersøgelse foretaget blandt 1.835 bilister af Applus Bilsyn, der løbende beskæftiger sig med sikkerhed i trafikken, viser, at mere end hver anden bilist i løbet af det seneste år har oplevet biler ved skoler med en hastighed over de tilladte 40 km/t. Lige så mange har set bilister med både en mobiltelefon i hånden og en fod på speederen samtidig.Det billede kan man genkendende til hos Færdselspolitiet.- Vi noterer desværre også, at forældre kører for hurtigt eller med en mobiltelefon i hånden ved skoler. Derfor har vi i de seneste par år udstedt flere bøder til forældre, der ikke overholder trafikreglerne ved skoler. Folk respekterer en bøde, og derfor har kontant afregning generelt en dæmpende effekt på uhensigtsmæssig kørsel i trafikken, siger Christian Berthelsen.Skoler forbyder forældrekørsel Ifølge Christian Berthelsen er bringe og hente-trafikken så omfattende, at flere skoler frabeder sig, at forældrene kører deres børn til og fra skole. Årsagen er, at mange forældre ikke følger skiltningen ved skolerne.- Det er helt almindeligt i dag, at forældre standser og parkerer, hvor de har lyst, også selvom der er tydelig skiltning, der viser, at det ikke er lovligt. Det komplicerer skolernes egen taxakørsel eller skaber farlige situationer. Tendensen er vokset de seneste to-tre år, siger Christian Berthelsen, der anbefaler, at forældre tænker over, at de først og fremmest er rollemodeller for deres børn, fordi børn kopierer deres forældres adfærd i trafikken.