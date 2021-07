Maritime uddannelser er fortsat populære

Torsdag 29. juli 2021 kl: 11:48

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Rederiorganisationen Danske Rederier peger på, at det samlede antal trods nedgangen i år er steget markant de seneste fem år. Antallet af optagene studerende er steget med knap 25 procent siden 2017. Blandt kvinderne er tallene også positive. Her er er der 2,5 gange flere kvinder i år, sammenlignet med 2017.- Jeg er utrolig glad for, at så mange har lyst til en karriere til søs eller i Det Blå Danmark. De danske rederier har brug for kvalificeret arbejdskraft, og det er derfor vigtigt, at der bliver uddannet dygtige skibsførere, maskinmestre og shippingfolk, siger Anne Windfeldt Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.I alt er 67.425 ansøgere blevet optaget på en videregående uddannelse. Sammenlignet med 2020 er optagelsen faldet i 2021 med 3 procent, hvilket var forventet, da Folketingets partier sidste år indgik en aftale om at oprette ekstra studiepladser på baggrund af COVID-19-krisen. Der blev ifølge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen oprettet ca. 4.000 ekstra studiepladser i 2020 og ca. 2.000 ekstra i år. Det er derfor naturligt, at antallet af optagne er faldet lidt - også på de maritime uddannelser.- Interessen for de maritime uddannelser er fortsat enorm høj, og vi er stolte af det arbejde som både uddannelsesstederne, rederierne, World Careers, og vi gør. Det er alt sammen med til, at vi får udbredt kendskabet til hele branchen, samt får fortalt om alle de muligheder som følger med ved at vælge et job til søs. Det er dejligt at se, at det virker, siger Anne Windfeldt Trolle.Den offentliggjorte oversigt tæller kun uddannelser, der er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding. De resterende konventionelle maritimeuddannelser forventer først at give svar senere på sommeren.