Tankstationer skal opsætte prissammenligningsskilte

Onsdag 28. juli 2021 kl: 11:00

Af: Redaktionen Ejere af offentligt tilgængelige tankstationer og ladeoperatører skal senest 20. oktober i år sørge for at sætte brugerinformationsskilte op, der gør det muligt at sammenligne prisen på udvalgte fossile brændstoffer med prisen på alternative drivmidler såsom brint og el.

I forbindelse med kravet til opsætning af de nye prissammenligningsskilte har Færdselsstyrelsen offentliggjort en vejledning, der skal hjælpe og vejlede ejere af tankstationer og ladeoperatører med at opfylde kravet. Derudover beskriver vejledningen også, hvordan ejere og operatører skal videregive prisdata til brug for beregningerne bag prissammenligningsskiltene.







Prisen på drivmidler skal gøres mere gennemsigtig

Tirsdag 1. juni i år trådte en ny bekendtgørelse om krav til offentlig tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler i kraft.





Den nye bekendtgørelse stiller krav til ejerne af tankstationer og ladeoperatører, da det senest pr. 20. oktober er et krav, at der er opsat skilte, hvor det er muligt at sammenligne prisen mellem fossile brændstoffer og alternative drivmidler pr. 100 km for udvalgte bil-segmenter.





Vejledningen, der henviser til bekendtgørelse nr. 1037 af 28. maj 2021, kan hentes her:

















