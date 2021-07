Transportkoncernen køber sig ind i miljøvirksomhed

Mandag 19. juli 2021 kl: 08:59

Miljø-tanker



Nordic Waste A/S

SDK Freja Group

Af: Redaktionen - Transport- og miljøvirksomhed er en kendt kombination i branchen. Når vi har valgt at gå i partnerskab med DSH og Nordic Waste, er det fordi, de er nogle af de dygtigste indenfor deres felt, og vi er ikke i tvivl om, at opkøbet kommer til at styrke SDK Frejas strategiske markedsposition, siger Søren Gran Hansen, der er administrerende direktør i SDK Freja A/S.DSH og Nordic Waste har hjemsted i Ølst mellem Aarhus og Randers, hvor der tidligere var produktion af isolerende letklinker til byggeriet. På anlægget modtager og behandler virksomheden jord med henblik på størst mulig genanvendelse eller nyttiggørelse. Virksomheden råder over et behandlingsanlæg til jord og restprodukter og driver Danmarks største privatejede jordtip. Jordtippen er et nyttiggørelsesprojekt, hvor Nordic Waste i samarbejde med Region Midtjylland modellerer en tidligere råstofgrav tilbage til sit oprindelige udgangspunkt.Hos DSH og Nordic Waste ser direktør David York med stor optimisme på det fremtidige samarbejde.- Der er en stor faglighed både i SDK Freja og ejerselskabet USTC. Vi bliver del af en større koncern, hvor vi kommer til at løfte vores fællesfunktioner - eksempelvis indenfor indkøbsfacilitering, inhouse ydelser og arbejdsmiljø. Partnerskabet vil samtidig være med til at udvide Nordic Wastes salgsnetværk, siger David York.Bag samarbejdet ligger et ønske om at arbejde målrettet med overskudsjord som en ressource og ikke et affaldsprodukt. En del overskudsjord ses allerede som en ressource og genanvendes inden for anlægsområdet eller i nærliggende projekter. Men ofte betragtes store jordmængder som overskudsprodukt og transporteres uden værdiskabende effekt. Det ønsker SDK Freja at være med til at ændre.- Der er både økonomiske og miljømæssige gevinster ved en bæredygtig indstilling til jordhåndtering. For os i SDK Freja giver det så meget mening at håndtere affaldsjord på den bedst mulige måde og transportere overskudsjord mest optimalt - og samtidig være med til at gøre størstedelen genanvendelig, siger Søren Gran Hansen.SDK Freja A/S kunne tidligere på året præsentere et årsregnskab, hvor indtjeningen var steget fra 37,7 millioner kroner i 2019 til 97,2 millioner kroner i 2020. Iværksættervirksomheden Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S havde i 2020 tilsammen et resultat før skat på 21,9 millioner kroner.er en start-up virksomhed, som blev grundlagt i 2018, da de overtog driftsansvaret for Fibo lergraven i Ølst bakker. Her har selskabet i samarbejde med Randers Kommune og Region Midtjylland udvidet retableringsområdet og gjort modtagelsen af lettere forurenet jord med henblik på størst mulig genanvendelse eller nyttiggørelse enklere. Overskydende jord placeres i lergraven, som er geologisk ideel til anbringelse af ren og lettere forurenet jord, idet plastisk ler er uigennemtrængeligt, således at grundvandet er særdeles godt beskyttet. Virksomheden håndterede sidste år 500.000 ton jorder et full-service logistik- og shippingselskab. SDK Frejas hovedaktiviteter omfatter spedition inden for vej-, luft-, søtransport og projektopgaver, kontrakt logistik samt stevedoring, havneagentur, kommerciel befragtning og krydstogtserviceUnited Shipping & Trading Company (USTC) er repræsenteret i mere end 35 lande via koncernens aktiviteter inden for olie & energi, shipping & logistik, rederi, risk management og ITUSTC blev grundlagt i Fredericia i 1876. I dag består den familieejede koncern af virksomheder som Bunker Holding, SDK Freja, Uni-Tankers, Selected Car Group og Unit IT og har på verdensplan over 130 kontorer og 3.600 medarbejdereUSTC har siden 1981 haft hovedkontor i Middelfart