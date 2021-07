34-årig kvinde kørte ud foran en lastbil

Fredag 16. juli 2021 kl: 09:05

Af: Redaktionen Lastbilchaufføren - en 55-årig mand fra Allerød - forsøgte at bremse, men kunne ikke nå at få bragt sit vogntog til standsning og ramte ind i den 34-årige kvindes personbil, hvorved kvinde blev alvorligt kvæstet.Politi og redning kørte til uheldsstedet, hvor Rute 14 blev afspærret i begge retninger og bus-ruter lagt om. Den 34-årige kvinde var alvorligt kvæstet, og der blev ydet førstehjælp til hende på stedet. Hendes liv stod ikke til at redde, og hun blev erklæret død af en læge kort efter.Lastbilchaufføren kom ikke fysisk til skade, men var meget chokeret efter ulykken.Bilinspektøren undersøgte uheldsstedet for at belyse omstændighederne. Der blev rutinemæssigt udtaget blodprøver af parterne i sagen, som er praksis ved alvorlige uheld, for at afklare, om nogen var påvirkede under kørslen.Politiet optog rapport om uheldet og underrettede de pårørende til den 34-årige.









