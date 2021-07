Vejdirektoratet er på rette vej med ny ansøgningsprocedure for særtransporter

ERFAGRUPPE HOS VOGNMANDSORGANISATION:

Torsdag 15. juli 2021 kl: 16:00

Af: Redaktionen Med det nye system vil der fremover skulle ansøges via Virk.dk. Herefter sker ansøgningen ved, at man skriver direkte i felter på siden for ansøgning af særtransporttilladelser. Hos DTL Kran Blok Erfa er vurderigen, at det nye system både virker enkelt og overskueligt. Samtidig er der er gode faciliteter.- Jeg tænker det er positivt, siger Jesper Thorning fra DSV Transport A/S, der er styregruppemedlem hos DTL Kran Blok Erfa og dermed også er med i en pilottest af det nye system.- Ved den forholdsvis korte fremvisning af systemet fik vi et godt indtryk af det hele, og jeg fornemmer, at de små forslag til forbedringer, der blev fremhævet under demonstrationen, ikke er noget stort problem at få ændret, siger han videre.I systemet kan man eksempelvis oprette sit firma og derved undgå en del ekstra tastearbejde, hvis man er blandt dem, der ofte ansøger om tilladelse.