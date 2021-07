Svensk rederi-koncern ser muligheder i lettisk havn

Onsdag 14. juli 2021 kl: 19:00

Af: Redaktionen Intentionen er at vurdere potentielle muligheder for, at Stena Rederi AB kan drive terminaler og baneoperatører på vegne af havnevirksomhederne i Ventspils.









Stena Rederi AB driver terminaler i flere europæiske havne.









